Samanyolu Haber /Gündem / Meclisten Erdoğan'a zor soru /17 Aralık 2019 20:12

Meclisten Erdoğan'a zor soru

Cumhurbaşkanlığı harcamalarını eleştiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sarayın yıllık 145 bin Lira yem gideri olduğunu belirterek, "Çok merak ettim bu Cumhurbaşkanı ne besliyor? Aslan, timsah, sırtlan, ne besliyor bu adam?” diye sordu.

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Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yapılan harcamaları eleştirirken, sözü Saray'ın bir yıllık yem masraflarına getirdi.

Bir yılda Cumhurbaşkanlığı tarafından 145 bin Lira yem parası harcandığını belirten Başarır, "Çok merak ettim, bu Cumhurbaşkanı ne besliyor?Aslan? Timsah? Sırtlan? Ne besliyor bu adam? Sonra aklıma geldi, beyefendi organik besleniyor, organik. 

Yani yumurtası, tavuğu, eti, koyunu, sütü, peyniri; beyefendi organik beslenmesinin yem parasını halkın vergisinden alıyor, işte, sizin itibarınız " diyince AKP sıralarından, "Yalan söylüyorsun" diye tepki geldi. 
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