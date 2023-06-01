Medvedev’den İngiltere’ye savaş uyarısı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverley, Estonya ziyaretinde, Moskova'ya yönelik İHA saldırısıyla ilgili yorumda bulunarak, Ukrayna'nın kendi toprakları dışında Rusya Federasyonu'na yönelik saldırılar düzenleme hakkına sahip olduğu görüşünü dile getirdi.





Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsakhkna ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cleverley’e cevap Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev’den geldi.





İngiltere Dışişleri bakanı, “Ukraynalılar kendi sınırları içinde bunu yapmak için yasal haklara sahipler, ancak aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya kuvvet gönderme kabiliyetini baltalamak için sınırlarının dışında güç kullanma hakkına da sahipler" dedi.





İngiliz Bakanın bu sözleri Rusya’dan tepki topladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, İngiltere’nin askeri ya da sivil görevlilerinin Rusya’nın ‘meşru askeri hedefi’ olarak değerlendirilebileceğini belirtti.





Kendi Twitter hesabından açıklama yapan Medvedev, “Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cleverly, Ukrayna'nın 'Rusya'nın kabiliyetlerini zayıflatmak için sınırlarının ötesinde güç kullanma meşru hakkına sahip olduğunu' ifade etti. Cleverly'e göre Ukrayna'nın sınırlarının ötesindeki meşru askeri hedefler meşru müdafaanın bir parçasıdır. Ezeli düşmanımız İngiltere'nin ahmak yetkilileri, Lahey ve Cenevre Sözleşmeleri ile ek protokolleri de dahil olmak üzere modern savaşları düzenleyen ve evrensel olarak kabul gören uluslararası hukuk çerçevesinde kendi devletlerinin de savaş halinde olarak nitelendirilebileceğini unutmamalıdır” dedi.