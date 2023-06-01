Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’un mayıs ayı enflasyonu belli oldu /01 Haziran 2023 12:42

İstanbul’un mayıs ayı enflasyonu belli oldu

İTO verilerine göre, İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 56,05, aylık enflasyon yüzde 1,66 oldu.

SHABER3.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Mayıs ayına ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

İTO verilerine göre mayısta İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,66, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 5,60 oranında arttı.

2022 Mayıs ayına göre 2023 Mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 56,05, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde ise yüzde 70,33 oldu.

ALT ENDEKSLERDE DEĞİŞİM
Mayıs 2023'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre değişim oranları şöyle oldu:

Giyim harcamalarında yüzde 9,25, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,41, gıda harcamalarında yüzde 1,50, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,29, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,55 artış, konut harcamalarında yüzde -1,09, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,10 azalış izlendi.

Mayısta toptan fiyatlarda bir önceki aya göre değişim oranları şöyle oldu:

İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 21,41, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,05, mensucat grubunda yüzde 4,59, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,39, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,02 artış, madenler grubunda yüzde -2,15, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde -1,03 azalış izlendi.
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