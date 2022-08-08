Medvedev'den Ukrayna ile barış için 'şart' açıklaması

Altıncı ayında da devam eden Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı konusunda açıklamalarda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev "Ulusal çıkarlarımız var ve bunları mevcut tüm yollarla sağlayacağız." diyerek, Rusya'nın bölgede kendi şartlarına göre bir barışı sağlama uğrasşında olduğunu belirtti.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Medvedev, Rusya'nın Ukrayna ile yalnızca "kendi şartlarında" barış arayacağını söyledi.Medvedev, "Rusya, Ukrayna'da özel bir askeri operasyon yürütüyor ve Rus ordusunun mağlubiyetini görmek isteyen eski uluslararası ortaklarımızın şartlarına göre değil, tam olarak bizim şartlarımıza göre barışı tesis etmeye çalışıyor" dedi.Medvedev, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonun" Batı'nın, Rus politikasına karşı "zor ama dikkatle düşünülmüş bir yanıt" olarak değerlendirdi.Medvedev ayrıca, "Ulusal çıkarlarımız var ve bunları mevcut tüm yollarla sağlayacağız" ifadelerini kullandı.