Medya yapılanması davasında yeni karar

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 8 Mart 2018 tarihinde karara bağlandıktan sonra 6 Mart 2020 tarihinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından aralarında Atilla Taş ile gazeteci Ahmet Memiş’in de bulunduğu 8 kişi yönünden bozulan, 17 kişi yönünden ise onanan 25 sanıklı ‘medya yapılanması’ davasına devam edildi.







Mahkemenin ilk kararında Atilla Taş, ‘hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün, Murat Aksoy da aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme heyeti, 11 isme de ‘üye olmak' suçlamasıyla 6’şar yıl 3'er ay, 12 isme ise 7’şer yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti.







İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Atilla Taş katılmazken diğer isimler Ünal Tanık, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız, Yakıp Çetin, Ali Akkuş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile Azmi Kalyoncu katıldı.





"TWEET TARİHLERİNDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI DEĞİLDİ"

Duruşmada söz alan Atilla Taş’ın avukatı Sevgi Kalan Güvercin, “AİHM, müvekkilimle ilgili 3 paylaşım ve tweetlere ilişkin karar vermiştir. Müvekkil, bir yılı aşkın süre tutuklu kalmıştır. Adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilim isnat edilen suçlar yönünden savunmasını vermiştir. Müvekkilin 3 tweet var. Söz konusu tweet tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı değil, başbakandı. Davanın ayrılmasını ve beraat verilmesini talep ediyoruz” dedi.





ANKA'dan Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; gazeteci Ahmet Memiş ise “Bu yargılamalarla ilgili AİHM’ye başvurmuştum. 270 kişinin davasıyla birleştirilerek pilot dava yapılmıştır. Bakanlıktan da savunma istenmiştir. Bakanlıktan yapılan savunmanın istenmesini talep ediyorum” diye konuştu.





ATİLLA TAŞ’IN DOSYASI AYIRILDI

Cumhuriyet savcısı, Atilla Taş’ın avukatının adli kontrollerin kaldırılması yönündeki talebinin reddedilmesini talep etti. Mahkeme, Atilla Taş’ın dosyasının, ‘mevcut bu dosyasıyla görülmesini gerektirecek bir yönü bulunmadığı’ gerekçesiyle ayırılmasına karar vererek, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu kapsamında Adalet Bakanlığı'ndan yazı gelmesinin beklenmesine ve hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.





Mahkeme, hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep eden Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da bu talebini reddetti. Dava 23 Haziran’a ertelendi.







MAHKEME BAŞKANI MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Mahkeme başkanı, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, Yargıtay'ın bozma ilamı ile infaz hukuku rejimi gözetildiğinde, Taş ile Çulhaoğlu hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılması görüşünde olduğunu ve çoğunluğa katılmadığını belirtti.





AİHM, TAŞ'A 15 BİN 450 EURO TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERMİŞTİ

Öte yandan AİHM, şarkıcı Atilla Taş’ın yaptığı başvuru üzerine, 19 Ocak 2021'de Türkiye'yi tazminata mahkum etmişti. AİHM kararında, güvenlik ve özgürlük hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Atilla Taş’a 12 bin 275 euro manevi tazminat ve 3 bin 175 euro da mahkeme masrafı ödemesine karar vermişti.





Kararın ardından Atilla Taş, sosyal medyada, “Avrupa’da hakimler varmış! Keşke ülkemizde de olsaydı” paylaşımı yapmıştı.