Samanyolu Haber /Teknoloji / Google, Android uygulamalarında gizliliği artırıyor /17 Şubat 2022 15:58

Google, Android uygulamalarında gizliliği artırıyor

Google'ın Chrome tarayıcısında veri izlemeyi sınırlama planı, Android tabanlı akıllı telefonlarındaki uygulamaları kapsayacak şekilde genişletildi.

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'Privacy Sandbox' isimli projeyle reklam verenlerin toplayabileceği veri miktarının azaltılması amaçlanıyor.
Buna göre Google, 2023 yılına kadar, üçüncü tarafların çerezlere (cookie) erişimini Chrome tarayıcısında aşamalı olarak kaldıracak.
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre proje kapsamında, kullanıcı verilerinin paylaşılması sınırlandırılacak.
Teknoloji devi ayrıca, uygulamaların yazılım geliştirici kitleriyle (SDK) entegre edilmesi için daha güvenli yollar da dahil olmak üzere, gizli veri toplama potansiyelini azaltan teknolojileri araştırdıklarını duyurdu.

Bunun nasıl yapılacağı hakkında ise henüz detay paylaşılmadı.
Google'ın rakibi Apple'da, uygulama geliştiricilerinin, kullanıcıları takip etmeden önce onlardan izin istemesi gerekiyor.
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