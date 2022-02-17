Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve MHP'ye kendi seçmeninden de 'ekonomi' şoku! /17 Şubat 2022 15:49

AKP ve MHP'ye kendi seçmeninden de 'ekonomi' şoku!

Metropoll Araştırma'nın anket sonuçlarına göre, AKP ve MHP seçmeninin çoğunluğu ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.

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MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Ocak 2022' araştırmasında 'Ekonomi Yönetimi' anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara 'Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?' sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 76,1'i 'Kötü yönetildiğini düşünüyorum' yanıtını verdi. 'İyi yönetildiğini düşünüyorum' diyenlerin oranı yüzde 20,2 olurken, yüzde 3,7 oranında 'Fikrim yok/Cevap yok' cevabı verildi.

AKP VE MHP'YE SEÇMENDEN KÖTÜ HABER

Bu oran, AKP seçmeninde yüzde 56,6, MHP seçmeninde ise yüzde 69,3 oldu.



CHP SEÇMENİNİN YÜZDE 96,8'İ KÖTÜ YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ekonominin kötü yönetildiği, CHP seçmeninde yüzde 96,8, İYİ Parti seçmeninde 93,8, HDP seçmeninde 98,7 ve Saadet Partisi seçmeninde yüzde 100 oldu.
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