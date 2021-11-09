Mehmet Ağar'dan 'kokain' iddiasına cevap

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, MİT'in Kontrterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür'ün kendisiyle ilgili yaptığı yorumlara yanıt verdi. Mehmet Ağar, T24'den Tolga Şardan aracılığıyla Eymür'ün iddialarını yalanladı.









"Mehmet Ağar’a, tedavi olduğu sağlık kampında telefonla ulaştım" diyen Tolga Şardan, "Geçtiğimiz aylarda sıkıntılı bir prostat ameliyatı geçirdiğini yakın çevresinden duymuştum. Bir-iki cümlelik sohbetin ardından doğrudan konuya girdim. Eymür’ün iddialarını ve hakkındaki diğer iddiaları hatırlattım bir kez daha." dediği yazısına şöyle devam etti:





"Kesinlikle yanıt vermeyeceğini, konuşmak istemediğini belirtti. Sağlık sorunu bulunduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi. Zamanı geldiğinde, konuşmak gerekirse söyleyecekleri olabileceğini anlattı.





Ağar, Eymür’ün iddialarının doğru olup olmadığını konuşmaya bile gerek olmadığını söyledi. “Eğer söyledikleri doğru olsaydı; MİT Müsteşarı olarak emekli olurdu” cümlesini kurdu."





Şardan'ın aktardığına göre Eymür’ün “Burun ameliyatı oldu” açıklamasına da yanıt veren Ağar “Yıllar önce Çapa’da olduğum burun ameliyatı. Burnumun içinde kemik parçası vardı. Deviasyon dedikleri. Ameliyatlarım devletin kayıtlarındadır” cevabını vermekle yetindi.