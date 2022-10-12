Mehmet Ali Çelebi AKP’ye katıldı, Soylu o tweetini hemen sildi

İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından AKP’ye katıldığını duyurdu.





AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılmasını “Vatana, millete olan vefasını ile sonuna kadar Cumhur İttifakının yanındayım diyen Sayın Mehmet Ali Çelebi’nin üyelik işlemlerini tamamladık. Rozetini Sayın Cumhurbaşkanımız Çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısında takacaktır. Hayırlı olsun” sözleriyle açıkladı.





CHP’Lİ BAŞARIR’DAN SOYLU’YA TEPKİ





Çelebi’nin AKP kararı sonrası, CHP’li Ali Mahir Başarır’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.





Çelebi ile ilgili daha önce attığı tweeti silen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştiren Başarır, şu ifadeleri kullandı;





“Süleyman Soylu, ‘ihanet içerisinde’ dediği Mehmet Ali Çelebi hakkındaki tweetini sildi. Artık, tam da sana yakışan makbul “yol arkadaşın” için bir ‘hoşgeldin’ tweeti atabilirsin.”



