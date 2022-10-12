Can Yılmaz e-Devlet'e girdi, şoke oldu: Keşke haber verseydiniz!

"YEĞENİM MERSİN'DE BİR PARTİYE GÖNÜL VERMİŞ"

Ben şanslıyım beni İstanbul'da tutmuşlar, yeğenim Mersin'e hiç gitmedi ama Mersin'de bir partiye gönül vermiş…





Cem Yılmaz'ın kardeşi e-Devlet'i açtı, neye uğradığını şaşırdı: Keşke haber verseydinizÜnlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, Twityter üzerinden yaptığı paylaşımda haberi olmadan bir siyasi partiye üye yapıldığını belirtti.e-Devlet üzerinden bir siyasi partiye üye yapıldığını ifade eden Can Yılmaz, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Paylaşımında üyelikle ilgili ekran görüntüsü de paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:Siz de e-Devlet'e girip bakın bakalım, sizi hangi parti için uygun görmüş değerli yöneticiler? Hayırdır inşallah! Keşke bana da haber verseydiniz… Kimlik bilgilerini de usulden sakladım, döner söylediğim için çoktan çaldırmış olabilirim.