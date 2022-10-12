Samanyolu Haber /Dünya / Kırım'daki köprü saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı /12 Ekim 2022 10:59

Kırım'daki köprü saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'daki köprü patlamasıyla ilgili olarak 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama

DW'nin haberine göre, Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili 5'i Rus, 8 kişi gözaltına alındı. Federal Güvenlik Bürosu (FSB) konuyla ilgili açıklamasında köprüdeki patlamanın Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Direktörlüğü ve bu birimin başında bulunan Kirilo Budanov tarafından organize edildiğini duyurdu. Gözaltına alınan üç kişinin Ukrayna ve Ermenistan vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde Cumartesi günü bir patlama gerçekleşmiş ve köprü tahrip olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırıyı "terör eylemi" olarak tanımlamıştı. Kremlin'in Telegram kanalından yayımlanan videoda, saldırının "Rusya Federasyonu'nun kritik önemdeki sivil altyapısını imha etmeyi amaçladığını" söyleyen Putin bu saldırının, "Ukrayna özel servislerince" tasarlanıp gerçekleştirildiğini iddia etmişti.
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