Mehmet Ali Şengül ağabey ruhunun ufkuna yürüdü

Hayatını neslin iman ve kurtuluşuna adamış, fazilet ve vefa insanı muhterem Mehmet Ali Şengül ağabey korona tedavisi gördüğü Almanya'daki hastanede ruhunun ufkuna yürüdü.





Nisan başından bu yana hastanede tedavi gören Şengül Ağabeyin durumu geçtiğimiz günlerde ağırlaşmış, ailesi ve sevenleri dua talebinde bulunmuştu.





1945 yılında Burdur’un Yeşilova ilçesi, Elden köyünde doğan Şengül, Denizli’de hıfzını tamamlamış, Kestane Pazarı Kur’an Kursu’nda eğitim görmüş, ayakta geçirdiği son ana kadar Hizmet düşüncesiyle koşturmuştu.

Mehmet Ali Şengül, Avrupa hizmetinin de ilklerindendi ve yurtdışındaki Türk gençlerinin iman ve Kur'an Hizmetlerinden faydalanmasına vesile olmuştu. Hayatının son yıllarında iyi insanlara musallat olan şer odaklarının hedefi haline gelen Şengül Hoca, duruşundan taviz vermemişti.







Biz de samanyoluhaber.com olarak merhum ağabeyimize rahmet, muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi başta olmak üzere, kederli ailesi ile bütün Hizmet gönüllülerine baş sağlığı diliyoruz.



