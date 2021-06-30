Mehmet Aydın ortaya çıktı

sol.org.tr'de yer alan habere göre Çiftlik Bank CEO'su Aydın, basına yolladığı bir video mesajda 'Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı' dedi.





Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dolandırıcı Mehmet Aydın, avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla Sözcü Gazetesi’ne bir video mesaj gönderdi. Çiftlik Bank CEO'su ve kurucusu Aydın, bulunduğu ülkedeki Türkiye elçiliğine teslim olacağını söyledi.





Videoda yazılı bir metin okuduğu anlaşılan Aydın şu ifadeleri kullandı:





"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı."





'Kimseyi dolandırma girişimim olmadı'





"Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı" iddiasında bulunan Aydın, "Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık" diyerek Çiftlik Bank'ı 'övdü'.





Kendisinin de "mağdur" olduğunu öne süren Aydın, kurduğu saadet zincirinin sona ermesini "şirketin çok fazla büyümesi"ne ve "etrafındaki kötü niyetli insanlar"a bağladı. Aydın bunları "şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğini" iddia etti.





'Türk yargısına teslim olacağım'





Aydın, "Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptığını" söylerek "Ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim" dedi. Kendisinin bu sürede niye sessiz kaldığına ilişkin herhangi bir şey söylemeyen Aydın şunları kaydetti:





"Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."





Aydın Interpol tarafından elektronik ortamda ödeme sistemleri aracalığıyla hırsızlık yapmak, kooperatif kurarak insanları aldatmak, suçunu finans etmek için örgüt kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamalarıyla aranıyordu.





511 milyon lira toplandı





Geleneksel "saadet zinciri" şeklinde örgütlenen "Çiftlik Bank" adlı dolandırma projesinde 77 bin 843 "kurban" verdikleri paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatırıp sonrasında paralarını kaybettikten sonra dolandırıldıklarının "farkına varmıştı".





Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon lira toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 milyon 3 yüzbin lira ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşi Sıla Soysal Aydın hesabına aktarıldı.





Mehmet Aydın ilk etapta Uruguay'a kaçarken Sıla Soysal Aydın'sa yargılandığı davadan beraat etmişti. Sıla Aydın, şirket adına eksik paraların yerine Bitcoin koyulduğunu söylemişti.