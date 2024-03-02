Mehmet Şimşek'ten tuhaf görüşme: IMF mi geliyor?





"GÖLGE IMF PROGRAMIDIR"

, Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:"Küresel ekonomik görünümün yanı sıra gündemde yer alan eşitsizliklerin azaltılması, uluslararası vergilendirme ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı konularını değerlendirdik. Ayrıca gerçekleştirdiğim ikili görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirirken çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunduk."Şimşek'in paylaşımı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "IMF geliyor mu?" diyerek, dikkat çeken bir iddiayı öne sürdü.Babuşcu, "G20 toplantısında Yellen ile Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan görüştü. ABD Hazine Bakanlığı sonrasında şu açıklamayı yaptı: 'Görüşmede enflasyonla mücadele misyonu da dahil olmak üzere Türk ekonomi politikasının devam eden gelişimi' tartışıldı. Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek mi istendi?" dedi.Öte yandan geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı değerlendirmeye ilişkin Gerçek Gündem'e konuşan Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise, "Gölge IMF'nin programıdır" demişti.