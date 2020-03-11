Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek, önünden geçen Bülent Arınç'a öfke dolu gözlerle bakarken yakalandı /11 Mart 2020 10:52

Melih Gökçek, önünden geçen Bülent Arınç'a öfke dolu gözlerle bakarken yakalandı

Melih Gökçek, eski Bakan Şevket Kazan'ın cenaze töreninde, kendisi için "Ankara'yı parsel parsel sattı" diyen Bülent Arınç'a öfkeli gözlerle bakarken kameralara yakalandı.

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Ankara’da düzenlenen eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın cenaze töreni birçok ismi de bir araya getirdi. 


Cumhurbaşkanının talimatıyla görevden alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de cenazede saf tutan isimler arasında yer aldı.Gökçek’in "Ankara'yı paralel yapıya parsel parsel sattı" diyerek kendisini hedef alan Meclis eski Başkanı Bülent Arınç’a bakışları dikkat çekti.İkili uzun süre sonra ilk defa karşı karşıya gelirken, Arınç, Gökçek’i görmezden gelerek önünden geçti. Bu arada Melih Gökçek’in, önünden geçen Arınç’ı uzun uzun süzdüğü görüldü. Gökçek’in öfkeli bakışları görüntüleri izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. 

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