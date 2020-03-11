Samanyolu Haber /Gündem / Babacan’ın partisine geçen AKP’li eski vekil için gıyabi cenaze namazı /11 Mart 2020 11:00

Babacan’ın partisine geçen AKP’li eski vekil için gıyabi cenaze namazı

Rize AKP Kurucu İl Başkanı ve eski milletvekili Hasan Karal’ın Ali Babacan’ın DEVA Partisine geçmesini ihanet olarak gören Rizeli bir grup sosyal medyadan örgütlenerek gıyabi cenaze namazı organize etti.

SHABER3.COM

Eski AKP’li Bakan Ali Babacan geçen pazartesi katıldığı Çalar Saat programında partisinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verildiğini söylemişti. O dilekçede Babacan’ın partisinde yer alan 90 kişilik kurucular kurulu üyelerinin de isimleri bulunuyor. Listede birbirinden ilginç isimler yer alıyor. O isimlerden biri de Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen AKP Rize Kurucu İl Başkanı Hasan Karal.   Karal’ın, Babacan’ın kurduğu  Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) Kurucular Kurulu listesinde yer alması AKP’lilerin tepkisine neden oldu.




FACEBOOK’TAN ÖRGÜTLENDİLER
Sosyal medya sitesi Facebook üzerinden örgütlenen bir grup AKP’li herkesi 13 Mart Cuma günü, cuma namazından sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gıyabi cenaze namazı kılmaya davet etti.

YAŞARKEN HAYATIMIZDAN ÇIKARMAK İÇİN

Yayınlanan çağrı metninde, “Tüm davasına sadık olanları Rize meydanında cuma namazından sonra bekliyoruz. Recep Tayip Erdoğan ve davasına ihanet edenleri yaşarken hayatımızdan çıkartmak maksadıyla yaşayan ölülerin cenaze namazıdır. Recep Tayyip Erdoğan’a gönül vermiş gerçek dava sahiplerinin mutlak katılmaları mecburidir. Vakit Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkma vaktidir” denildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Babacan’ın partisine geçen AKP’li eski vekil için... Sonraki Haber >>

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Stockholm-İstanbul uçağında koronavirüsü şüphesi!

Stockholm-İstanbul uçağında koronavirüsü şüphesi!

3 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçaladı

3 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçaladı

Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

Barcelona'dan halı sahaya...

Barcelona'dan halı sahaya...

Bahçeli'den 'kronometreli bekletmeye' tepki: Küstahlık, terbiyesizlik, alçaklık

Bahçeli'den 'kronometreli bekletmeye' tepki: Küstahlık, terbiyesizlik, alçaklık

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi

Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha!

Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:14:11