Babacan’ın partisine geçen AKP’li eski vekil için gıyabi cenaze namazı











FACEBOOK’TAN ÖRGÜTLENDİLER Sosyal medya sitesi Facebook üzerinden örgütlenen bir grup AKP’li herkesi 13 Mart Cuma günü, cuma namazından sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gıyabi cenaze namazı kılmaya davet etti.

YAŞARKEN HAYATIMIZDAN ÇIKARMAK İÇİN

Yayınlanan çağrı metninde, “Tüm davasına sadık olanları Rize meydanında cuma namazından sonra bekliyoruz. Recep Tayip Erdoğan ve davasına ihanet edenleri yaşarken hayatımızdan çıkartmak maksadıyla yaşayan ölülerin cenaze namazıdır. Recep Tayyip Erdoğan’a gönül vermiş gerçek dava sahiplerinin mutlak katılmaları mecburidir. Vakit Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkma vaktidir” denildi.





Eski AKP’li Bakan Ali Babacan geçen pazartesi katıldığı Çalar Saat programında partisinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verildiğini söylemişti. O dilekçede Babacan’ın partisinde yer alan 90 kişilik kurucular kurulu üyelerinin de isimleri bulunuyor. Listede birbirinden ilginç isimler yer alıyor. O isimlerden biri de Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen AKP Rize Kurucu İl Başkanı Hasan Karal. Karal’ın, Babacan’ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) Kurucular Kurulu listesinde yer alması AKP’lilerin tepkisine neden oldu.