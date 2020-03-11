"Borcunu ödememek için tehdit yayınlarına başladı"

İhlas Medya Grubu kuruluşları, Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız ile ilgili Cumhuriyet gazetesinde Şubat ayında yer alan haberi yeniden yayınladı.





Haber hakkında yazılı bir açıklama yapan Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız,’ ’Mücahid Ören’e ait İhlas Grubu bünyesindeki medya kuruluşlarında aleyhimde gerçek dışı haberler yayınlanmıştır’’ dedi.





‘’100 MİLYON TL’Yİ AŞAN BORÇLARINI 6 YILDIR ÖDEMEDİLER’’





İhlas Grubu şirketlerinin kendisine ait Prime İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye 160 milyon TL borcu olduğunu ifade eden Taçyıldız, ‘’Alacağımıza yönelik olarak 2014 yılında, iki taraf arasında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ticari sözleşme gereği ödemesi yapılmayan ve yaklaşık 100 milyon TL’yi aşan borçların, altı yıl geçmesine rağmen ödenmemesi üzerine tahsilini talep ettik. İhlas Grubu şirketleri ve Mücahid Ören’in şahsi imzaları ile bu borç kabul edilmiştir ’’ dedi.





‘’KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATIRIM’’ TEHDİDİNE BOYUN EĞMEDİK





‘’Mücahid Ören ödeme yapmamak için şahsımı tehdit ve şantaj yoluyla vazgeçirmeye çalışmıştır. Aksi halde aleyhime kendisine ait medya organlarında karalama kampanyası başlatacağını beyan etmiştir’’ diyen Taçyıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi,’’ Tehditlerine boyun eğmememizin ardından Mücahid Ören’e ait medya kuruluşlarında hakkımda, şahsımın ve şirketlerimin saygınlığını hedef alan gerçek dışı haberler yayınlanmıştır.





‘’OLMAYAN SORUŞTURMANIN HABERİ’’





TGRTHaber ve Türkiye gazetesinde yayınlanan, İHA’nın bütün abonelerine dağıttığı haber ile ilgili bilgi de veren Taçyıldız, ’’Habere konu edilen bir gayrimenkul karşılığı şahsıma yönelik soruşturmanın kapatılması isnadı iftiradan ibarettir. Hakkımda herhangi bir soruşturma olmadığı gibi, olmayan bir soruşturmanın kapatılması için de şahsıma ait olmayan bir gayrimenkulün birilerine verilmesi asla söz konusu olmamıştır. İftira nitelikli habere konu edilen sözde soruşturmalara hiçbir zaman muhatap olmadığımı vurgulamak isterim. Bu doğrultuda, hakkımda yapılan karalama niyetli haberler nedeni ile gerekli tüm hukuki başvurular yapılmıştır. Bu doğrultuda, hakkımda yapılan karalama niyetli haberler nedeni ile gerekli tüm hukuki başvurular yapılmıştır.’’ dedi.





‘’MÜCAHİD ÖREN ŞANTAJ VE TEHDİT YOLUNU SEÇTİ’’





‘’Bu haberlerin niçin yapıldığı aşikardır’’ diyen Taçyıldız açıklamasını şöyle tamamladı, ’’Mücahid Ören borçlarını ödememek için karalama, şantaj ve tehdit yollarını seçmiştir. Gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili gerekli hukuk yollarına başvurulmuştur’’