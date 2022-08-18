Melih Gökçek 'YİNE' sosyal medyada alay konusu oldu

Kısa bir süre önce ‘jelibon rezervi bulundu’ paylaşımını gerçek sanarak canlı yayında anlatan Gökçek, bu kez de Beşiktaş’ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar’ın Genelkurmay Başkanı üniforması giydirilmiş photoshop’lu bir fotoğrafını “Bak Türkiye… Somali’den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK’lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu” diye paylaştı.













Melih Gökçek 28 Haziran’da katıldığı bir canlı yayında da Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu’nun “Adıyaman'da iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı” sözlerini gerçek sanarak, “Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş” ifadelerini kullanmıştı…









Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın montajlı bir fotoğrafını kullanarak bir şehit hikayesi anlatan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu…Melih Gökçek, yaptığı hatayı fark edince paylaşımını apar topar kaldırdı. Gökçek, “Özür dilerim danışmanımın yaptığı hatadan hemen haberim oldu ve bu açıklamayı yaptım” diye yazdı.