Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener’den Sedat Peker açıklaması: Çok vahim, rezalet /09 Mayıs 2021 11:38

Meral Akşener’den Sedat Peker açıklaması: Çok vahim, rezalet

İYİ Parti lideri Akşener, Sedat Peker'in kamu görevlileri ve siyasetçileri hedef alan açıklamaları hakkında konuştu. Videoları izlediğini belirten Akşener, "İddialar çok vahim. Ortaya çıkanlar tam bir rezalet" dedi.

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Karar TV YouTube kanalında “Gündem Özel” programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener’e, Sedat Peker’in YouTube üzerinden yayınladığı ve kamu görevlileri ile siyasetçilerin isimlerinin geçtiği iddialar da soruldu.

İDDİALAR ÇOK VAHİM

Peker’in yayınladığı videoları izlediğini kaydeden Akşener, “İddialar çok vahim. Ortaya çıkanlar tam bir rezalet. Bu iç içe geçmişlik, hele kokain meselesi. Bir devletin derini, sığı olmaz” dedi.

SOYLUYA ‘STAJYER’ YANITI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Akşener'e yönelik “6 ay yaptı İçişleri Bakanlığı, stajyer İçişleri Bakanı. Kimse kusura bakmasın. Ben siyaset meydanına çıkarsam bu tip sözler ağzımdan ağır çıkar. Biz Akşener’i iyi tanırız. O da bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir” ifadelerini kullanmıştı.

Akşener Soylu'nun bu sözlerine de katıldığı yayında yanıt verdi. Akşener, ” Övünüyorum bu “stajyer bakan” sözünden. Bu stajyer bakan, vesayet odakları ile hem de bir kısmının belinde silah varken, onlara kafa tuttu ama patronunun önünde kafayı eğmedi. Böyle stajyerliği tercih ederim” dedi.
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