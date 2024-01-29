Meral Akşener yeni oyun mu kuruyor?

'MERAL HANIM YENİ OYUN KURUYOR'





'İYİ PARTİ'NİN ALACAĞI HER BİR OY, MUHALEFET ADAYLARINA SEÇİMİ KAYBETTİREBİLİR'





Gazeteci Banu Güven, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sonrası 'hür ve müstakil siyaset' iddiasıyla CHP ile yollarını ayıran İYİ Parti'nin hamleleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında Mart 2024'teki yerel seçimin özellikle İstanbul ve Ankara'da zorlu geçeceğini dile getiren Güven, şöyle devam etti:"Meral Akşener'in bir alternatif olma iddiası var. Meclis grubundaki konuşmasında bu iddiasını, 'Bugün Türk siyasetinde, milletin sinir uçlarıyla oynamaktan beslenen iki anlayış var. İkisinin de amacı, milletimizi kendilerine mecbur bırakıp iktidar alanlarını ilelebet sürdürmek. İşte biz, milletimizin iradesini ipotek altına alan bu mecburiyet siyasetini reddediyoruz' diye ifade etti.CHP'de değişim isteyenlerin kullandıkları argüman, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta kalırsa, Meral Akşener'in yerel seçimlerde ittifaka girmeyeceği varsayımıydı. Kılıçdaroğlu gitti, yerine Özgür Özel geldi, ama Akşener için durum değişmedi. Peki, Akşener'in yerel seçimde ittifak yapmama inadının gerekçesi ne? Bence ilk sırada, Millet İttifakı masasında sözünü geçirememiş ve geri adım atmaya mecbur bırakılmış olmasının etkisi var.'Birinden biri aday olsun' dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için, 'Önlerini açmak için elimden geleni yaptım. O ateşten gömleği onlara giydiremedim' gibi sitem yollu açıklamalar yapan Akşener, seçimin kaybedilmesinden, ittifakın 'Kılıçdaroğlu ısrarını' sorumlu tutuyor. Akşener, bir ittifak içinde yer almanın amaca hizmet etmediğini düşünüyor; 'Sürekli birilerine yardımcı olmak, bu sistemin değişmesine sebep olmuyormuş' diyor."Güven, Akşener'in partisinin yerel seçimlerde CHP ile iş birliğine gitmeme kararını "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan 50+1 mecburiyeti, yerel seçimlerde yok" diye gerekçelendirmeye çalıştığını söyledi ve ekledi:"Ama şunu gayet iyi biliyor: İYİ Parti'nin adaylarının alacağı her bir oy, başta İmamoğlu ve Yavaş olmak üzere, muhalefetin adaylarına seçimi kaybettirebilir. İstanbul, Ankara gibi kritik büyükşehirler bu yüzden beş yıl iktidarın elinde kalırsa, seçmen de bir sonraki seçimlerde İYİ Parti'den bunun hesabını sorar."