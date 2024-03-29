Samanyolu Haber /Gündem / Meral Danış Beştaş: 'Oyumuz hiç kimseye değil' /29 Mart 2024 21:59

Meral Danış Beştaş: 'Oyumuz hiç kimseye değil'

DEM Parti İBB Adayı Meral Danış Beştaş, "Oyumuz hiç kimseye değil" açıklamasında bulundu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Şile Halk Pazarı girişindeki seçim standını ziyaret eden Beştaş, burada halka hitap etti.

"OYUMUZ HİÇ KİMSEYE DEĞİL"

Türkiye'nin 31 Mart'ta sandık başına gideceğini, DEM Parti'nin Türkiye'nin her yerinde bu yarışta var olduğunu belirten Beştaş, "Diyarbakır'dan Edirne'ye, Edirne'den, Hakkari'ye, Hakkari'den Şile'ye, İstanbul'a, İzmir'e kadar...Ve sesimizle, sözümüzle, duruşumuzla siyasetimizle kendimizi seçim meydanlarında anlatmaya çalışıyoruz. Şunu söyleyeyim: DEM Parti, bu ülkenin partisidir, Türkiye'nin partisidir." ifadelerini kullandı.

Medyada DEM Parti'nin konuşulduğunu anlatan Beştaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem bizim oyumuzu isteyeceksiniz hem bizi konuşturmak istemeyeceksiniz. Yok öyle bir dünya. Oyumuz hiç kimseye değil. Bu nedenle bugün 29 Mart ve bir gün sonra sandığa gidiyoruz. Çok açık bir şekilde söylüyorum: Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da DEM Parti'de buluşuyoruz. Oyumuz kendimize. Oyumuz Dem Parti'ye. Oyumuz ağaca."

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