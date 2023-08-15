Mercedes, Rus bayilerin yazılım erişimini sonlandırdı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Rus bayilerinin resmi yazılım bağlantısını tamamen kesti.





Izvestia gazetesinin haberine göre şirketin temsilcileri ve Mercedes-Benz'in Rusya'daki distribütörü MB Rus tarafından yapılan açıklamada, Alman Mercedes-Benz'in Rusya'daki bayileri şirketin yazılımıyla bağlantısını kestiği bildirildi.





Mercedes-Benz'in Rusya pazarından çekilmesi nedeniyle resmi distribütör MB Rus, üretici tarafından Mercedes-Benz araçları için öngörülen belirli bakım türlerini gerçekleştirmek için gerekli yazılımlara erişemiyor ve teknik destek alamıyor. Uzmanlar bu durumun, araçların tamir sürelerini önemli ölçüde uzatacağı uyarısı yapıyor.





Rusya Otomobil Satıcıları Derneği (ROAD), resmi bayilerin çoğunun yabancı otomobil markalarıyla alakalı yazılıma erişim sorunları olduğunu kaydetti.





Rusya Otomobil Satıcıları Derneği, ülkede yaşanan tüm zorluklara rağmen otomobil bayilerinin bu sorunları gidermek için alternatifler aradığını belirtiyor.





Yaptırımlar kapsamında yabancı otomobil markalarının bir çoğu resmi olarak Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırdı.