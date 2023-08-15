Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın doğusunu tayfun vurdu /15 Ağustos 2023 11:07

Rusya’nın doğusunu tayfun vurdu

Rusya’nın en doğusunda etkili olan tayfun ve yağışlar binlerce insanın tahliyesine neden oldu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Uzak Doğu bölgesi Primorsky Kraiy’de yaşanan tayfun ve sel baskını binlerce vatandaşı evsiz bıraktı. Bölgeden 582'si çocuk olmak üzere 2,5 binden fazla kişi tahliye edildi. Bölgenin farklı kesimlerinde 448 kişi geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

Üç gündür devam eden şiddetli yağış ve selde su altına kalan ev sayısı 4620'ye yükselirken sel nedeniyle 2,5 binden fazla kişi tahliye edildi.
Acil Durumlar Bakanlığı’na göre Hanun Tayfunu ve kutup cephesiyle birlikte Primorye'ye de etkili olan sağanak yağış şiddetli sellere neden oldu.

Primorsky Kraiy'ına bağlı dokuz belediyede, kötü hava koşulları nedeniyle acil durum ilan edildi. Bölgede sel en çok Spassk-Dalniy ve Ussuriysk şehirlerini vurdu. Su basan ev sayısı 4620'ye yükseldi, 32 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, 58 yol ise sular altında kaldı.
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