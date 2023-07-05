Samanyolu Haber /Gündem / Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi /05 Temmuz 2023 12:09

Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Gerekçe olarak 'kaçma şüphesi' gösterildi.

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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edildi.


Tutuklama kararına esas ve usul yönünden itiraz edilirken, 12 sayfalık itiraz dilekçesinde kararın Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğu, kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Mahkeme, itirazı reddetmenin gerekçesi olarak ‘kaçma şüphesi’ni gösterdi.
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