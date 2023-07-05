



TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.





Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edildi.









Tutuklama kararına esas ve usul yönünden itiraz edilirken, 12 sayfalık itiraz dilekçesinde kararın Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğu, kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.





Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.





Mahkeme, itirazı reddetmenin gerekçesi olarak ‘kaçma şüphesi’ni gösterdi.