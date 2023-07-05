Samanyolu Haber /Gündem / TUİK resmi 'Enflasyon rakamları'nı açıkladı /05 Temmuz 2023 10:07

TUİK resmi 'Enflasyon rakamları'nı açıkladı

TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 38.21 oldu

SHABER3.COM

 Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.


ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 108,58

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), geçtiğimiz günlerde haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamıştı.

ENAG verilerine göre, aylık enflasyonun yüzde 8,54; yıllık enflasyonun ise yüzde 108,58 olarak hesaplanmıştı.

Ocak-haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50.53 olmuştu.
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