Samanyolu Haber /Gündem / Meriç'te can yakan vefat: KHK'lı öğretmen hayatını kaybetti /01 Ekim 2021 10:03

Meriç'te can yakan vefat: KHK'lı öğretmen hayatını kaybetti

Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında Çorum L Tipi Cezaevinde 5 ay hapis yatan KHK’lı biyoloji öğretmeni Erkan Akıllı Meriç Nehri’nde yaşamını yitirdi. Akıllı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Bold Medya'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre KHK’lı biyoloji öğretmeni Erkan Akıllı dün Meriç’te vefat etti. Çorum FEM Dershaneleri’nde ve KHK ile kapatılan Uzman Kariyer KPSS Merkezi’nde müdürlük yapan Akıllı, 2017 yılında 5 ay Çorum L Tipi Cezaevinde kaldı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Akıllı’ya verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı.

“SİZ GİDİN BEN GELECEĞİM”

Meriç’ten Yunanistan’a geçtikten sonra iki saat yürüdüğü için yorulan ve dinlenmek isteyen Akıllı’nın yol arkadaşlarına “Siz gidin, ben size yetişirim” dediği ve bir daha  kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Meriç’te vefat ettiği ise jandarmanın ailesini otopsi için çağırmasıyla ortaya çıktı. Biraz kilolu olan ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Akıllı’nın tam olarak başına ne geldiği henüz bilinmiyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji mezunu olan 47 yaşındaki Akıllı’nın tek kızı bu yıl tıp fakültesini kazanmıştı.

Akıllı’nın cenazesi Kahramanmaraş’ta defnedilecek.
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