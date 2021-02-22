Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'dan Türk sınırında ABD destekli gövde gösterisi /22 Şubat 2021 13:28

Yunanistan'dan Türk sınırında ABD destekli gövde gösterisi

Batı Trakya’da Yunanistan ile ABD arasında ortak tatbikat gerçekleştirilecek. Yarın akşam saatlerinde Dedeağaç’a gelecek olan ABD ordusuna ait 145 helikopter ile yüzlerce askeri araç, 'Defender Europe 2021' adlı tatbikatta kullanılacak.

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Yunanistan, Batı Trakya'da ikinci kez ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldı.  

'Defender Europe 2021' adı verilen tatbikatın Apache saldırı helikopterleri de dahil olmak üzere toplam 150’den fazla Amerikan helikopteri, Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinde çeşitli tatbikatlara katılmak üzere Dedeağaç’a geleceği duyuruldu.

Yarın akşam saatlerinde Endurance adlı kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan Amerikan ordusuna ait askeri helikopterler, İskeçe Kayalar atış tatbikat alanında Yunanistan’a ait aynı tip helikopterlerle birlikte eğitim tatbikatı gerçekleştirileceği ifade edildi.

Batı Trakya medyası,  ABD’ye ait Endurance adlı kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan askeri araçlara ilişkin paylaştığı detayda, “110 adet Black Hawks helikopterleri, 25 adet Apache tipi saldırı helikopteri, 10 adet Chinook ağır nakliye helikopteri ve ilk kez 1800’den fazla askeri araç bölgeye geliyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kentte, iki ülkenin anlaşması kapsamında ABD'ye deniz üssü tahsis edilmişti.
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