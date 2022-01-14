Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası cephesinden yeni dolar açıklaması /14 Ocak 2022 20:03

Merkez Bankası cephesinden yeni dolar açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yönetiminin son yapılan anket sonuçlarını açıkladı belirtildi. Buna göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 25,37 olurken, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 16,13 oldu.

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TCMB, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı ocak ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' sonuçlarını yayımladı.

TCMB'nin yayımladığı piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 25,37 oldu. Bir önceki ankette bu rakam yüzde 21,39 olarak  kaydedilmişti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 14,41'den yüzde 15,54'e yükseldi. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 29,75 oldu.

Ankette TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 14,53 iken, bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ

Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,13 oldu.

MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ ERİYOR

Merkez Bankası'nın rezervlerinede erime devam ediyor.  31 Aralık haftasında 8,3 milyar dolar olan net rezervler, 7 Ocak haftasında 7,9 milyar dolara indi. 7 Ocak haftası itibariyle swap hariç net rezervler eksi 56,9 milyar dolar oldu. Böylece TCMB'nin net uluslararası rezervleri Ağustos 2002'den bu yana yeni en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.

ENFLASYON ENDİŞESİ

TÜFE, TL'deki sert değer kaybının birikimli ve anlık etkilerini belirgin şekilde yansıtarak 19 yılın en yüksek seviyesi olan yıllık yüzde 36.08'e çıktı. Ekonomistler asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları sebebiyle enflasyonun yılın ilk yarısı gelmeden yüzde 50 seviyesine yükselebileceğini belirttiler.
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