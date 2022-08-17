Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası harıl harıl para basıyor, işte piyasadaki banknot sayısı /17 Ağustos 2022 10:10

Merkez Bankası harıl harıl para basıyor, işte piyasadaki banknot sayısı

Merkez Bankası’nın para basımına hız vermesiyle piyasaya sunulan 200 TL’lik banknot adedinin 759 milyona, 100 TL’lik banknot adedinin ise 1 milyar 211 milyona ulaştığı belirtildi.

SHABER3.COM

Enflasyon ve alım gücünün düşmesi nedeniyle, 50-20 ve 10 TL'lik para basım miktarları ise giderek azalıyor. Piyasadaki 20 liralık banknot adedi 253 milyona düştü.

ANLAMINI YİTİRDİ

Maliyeti değerinden daha fazla olan madeni paralar ise hurdacılar tarafından toplanıyor ve eritilerek satılıyor. İktidarın 500 ve 1000 liralık banknot basma zorunluluğu süresini, 100 TL basarak geciktirmeye çalıştığı bildirildi.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda bu konuda şöyle denildi: “Enflasyonun karşısında artık 200 TL'ler gündelik hayat ve ticari ilişkilerde yetmiyor. Yüksek kupürlü kâğıt para ihtiyacının üzerini örtmek için de 200 TL'den daha fazla, 100 TL basılmaya başlandı.

Dolaşımda işlem gören banknotların toplamı 3.4 milyar adet olurken bunun üçte biri tek başına 100 TL'lik para oluşturuyor.

Toplam kağıt paralar içinde 100 TL'nin payı yüzde 35.6, 200 TL'nin payı yüzde 21.1 düzeyinde bulunuyor. İki kupürün emisyon hacmi içindeki toplam payı ise yüzde 56.7'ye ulaşıyor.

50, 20, 10 ve 5 liralıklar enflasyon nedeniyle tamamıyla anlamsız ve ihtiyaca cevap vermekten uzak hale geldi. Olağan koşullarda işleyen bir ekonomide yüksek değerli kupürlerin az erişilir olması gerekirken Türkiye'de bu oran üçte iki düzeyine çıktı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası harıl harıl para basıyor, işte piyasadaki... Sonraki Haber >>

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

A Haber fena yakalandı!

A Haber fena yakalandı!

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Minibüs su kanalına düştü

Minibüs su kanalına düştü

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü

Bakın Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santarli'ni nasıl çalıyor!

Bakın Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santarli'ni nasıl çalıyor!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:51:38