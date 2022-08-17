Merkez Bankası harıl harıl para basıyor, işte piyasadaki banknot sayısı

ANLAMINI YİTİRDİ

haberine göre CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda bu konuda şöyle denildi: “Enflasyonun karşısında artık 200 TL'ler gündelik hayat ve ticari ilişkilerde yetmiyor. Yüksek kupürlü kâğıt para ihtiyacının üzerini örtmek için de 200 TL'den daha fazla, 100 TL basılmaya başlandı.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ıngöre CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda bu konuda şöyle denildi: “Enflasyonun karşısında artık 200 TL'ler gündelik hayat ve ticari ilişkilerde yetmiyor. Yüksek kupürlü kâğıt para ihtiyacının üzerini örtmek için de 200 TL'den daha fazla, 100 TL basılmaya başlandı.





Dolaşımda işlem gören banknotların toplamı 3.4 milyar adet olurken bunun üçte biri tek başına 100 TL'lik para oluşturuyor.







Toplam kağıt paralar içinde 100 TL'nin payı yüzde 35.6, 200 TL'nin payı yüzde 21.1 düzeyinde bulunuyor. İki kupürün emisyon hacmi içindeki toplam payı ise yüzde 56.7'ye ulaşıyor.







50, 20, 10 ve 5 liralıklar enflasyon nedeniyle tamamıyla anlamsız ve ihtiyaca cevap vermekten uzak hale geldi. Olağan koşullarda işleyen bir ekonomide yüksek değerli kupürlerin az erişilir olması gerekirken Türkiye'de bu oran üçte iki düzeyine çıktı.”

Enflasyon ve alım gücünün düşmesi nedeniyle, 50-20 ve 10 TL'lik para basım miktarları ise giderek azalıyor. Piyasadaki 20 liralık banknot adedi 253 milyona düştü.Maliyeti değerinden daha fazla olan madeni paralar ise hurdacılar tarafından toplanıyor ve eritilerek satılıyor. İktidarın 500 ve 1000 liralık banknot basma zorunluluğu süresini, 100 TL basarak geciktirmeye çalıştığı bildirildi.