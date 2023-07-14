Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası’nda üst düzey istifa /14 Temmuz 2023 10:03

Merkez Bankası’nda üst düzey istifa

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı (TCMB) ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Emrah Şener’in istifa ettiği öne sürdü. Söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

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TCMB’de son yılarda değişimler gündemden düşmüyor. Son 5 yılda 5 başka değişen kurumda, birçok çalışan da çeşitli sebeplerle kurumdan ya ayrılıyor ya da uzaklaşmak zorunda kalıyor.

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’i Hazine ve Maliye Bakanı yapması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) başına Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle birlikte ekonomi cephesinde yine bazı koltuklar değişmeye başladı.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu sosyal medya hesabı üzerinden 'TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa ettiğini' iddia etti. Söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.


Şener, Merkez Bankası’nı fiilen yöneten iki kişiden biri olarak görülüyordu.
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