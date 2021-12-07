Merkez Bankası olmayan doları satıyor : BOTAŞ’a rekor satış

Net rezervinin eksi 40 milyar civarında olduğu belirtilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), son haftalarda döviz satışını artırdı. Geçen hafta 1 milyar dolarlık döviz satan Merkez Bankası’nın BOTAŞ’a da 2.2 milyar dolar sattığı ortaya çıktı.





BU YIL BOTAŞ’A 2.7 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ SATILDI

Merkez Bankası, Kasım ayında BOTAŞ’a rekor seviyede 2,2 milyar dolarlık döviz sattı. TCMB 2021 yılında BOTAŞ’a sadece Haziran’da 269 milyon dolarlık ve Ekim’de 258 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirmişti. TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar doları bulmuştu. Rezervlerin azalması sonrası Merkez Bankası bu yılın başından itibaren bir süre BOTAŞ’a döviz satmayı durdurmuştu.





DÖVİZ SATARAK PİYASALAR MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Merkez Bankası, geçen hafta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşması sonrası 14.05’e kadar yükselmesinin ardından dolar satarak müdahale etti. TCMB’den yapılan açıklamada satılan döviz miktarıyla ilgili bilgi verilmezken bu miktarın 1 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Kur, 13.80’den 12.50 altına inse de kalıcı olamadı kısa sürede 13.30’lara çıktı. Dolar kuru bugünlerde yeniden 13.80’ler civarında işlem görüyor.





DÖVİZ KALMAYINCA ALTINLAR SATILDI

Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının buharlaştırılması Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük finansal skandalı olarak nitelendiriliyor. Birçok ekonomist bu miktarın 140 milyar doları bulduğunu ifade ederken, Merkez Bankası’nın döviz satışının ardından kasada dolar kalmaması nedeniyle de 159 ton altın sattığı ortaya çıkmıştı.





NET REZERV EKSİ 38.4 MİLYAR DOLAR

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada “Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı” derken uzmanlar ise Merkez Bankası’nın net rezervinin Erdoğan’ın açıklamalarının aksine eksilerde olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre ise Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervi geçen hafta eksi 36,2 milyar dolardı. Botaş’a yapılan 2.2 milyar dolar satışın ardından net rezerv eksi 38.4 milyar dolar oldu.