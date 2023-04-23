Merkez Bankası para basımında rekor kırdı: İki haftada tam 73,3 milyar TL

Merkez Bankası bayram öncesi iki haftada 73,3 milyar TL para bastı. Piyasadaki banknot miktarı rekor artışla 443 milyar TL’ye ulaştı.







Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre, Merkez Bankası’nın her bayram önce yaptığı para basımı işlemlerinde bu sene rekor artış yaşandı.





Her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesinde Türkiye’de piyasadaki banknot miktarı (emisyon) artar. Vatandaş, bayram harcamaları için bankadan nakit para çeker.





Yüksek enflasyon etkisiyle son yıllarda hızla artan piyasadaki banknot miktarı, Ramazan Bayramı öncesinde rekor tazeledi.





İKİ HAFTADA 73,3 MİLYAR PARA BASILDI

Verilere göre, bayramın öncesinde, 5 Nisan’da 369,7 milyar TL olan piyasadaki banknot tutarı, iki haftada 19 Nisan’da 443 milyar TL’ye çıktı. İki haftalık artış, miktar olarak 73,3 milyar TL, oran olarak yüzde 19,8’e ulaştı.





Geçen sene Ramazan Bayramı öncesinde 15-29 Nisan arasında toplam banknot tutarı miktar olarak 31,9 milyar TL, oran olarak yüzde 12,1 artmıştı.





200 TL ADEDİ ASTRONOMİK HIZDA ARTIYOR

Artan ekonomik kriz ve enflasyonla birlikte, TL’nin değeri hızla eridi. Tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı da rekor hızla artmaya başladı.





TCMB verilerine göre, geçen yıl mart ayı sonunda 536 milyon 989 bin olan piyasadaki 200 TL'lik banknot adedi, bu yılın mart ayı sonunda 1 milyar 77 milyon adedi aştı. Sadece bir yılda 200 TL'lik banknot adedindeki artış oranı yüzde 101'e ulaştı.







1 Ocak 2009 tarihinde cüzdanlara girmeye başlayan 200 TL'lik banknot, geride kalan 14 yılı aşkın dönemde ilk yıl dışında hiç 2022'deki kadar hızlı artmamıştı. Artış hızı 2023'ün ilk üç ayında da yüksek seyretti.