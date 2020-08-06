Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası sözlü müdahale etti, piyasa takmadı /06 Ağustos 2020 17:22

Merkez Bankası sözlü müdahale etti, piyasa takmadı

Merkez Bankası, döviz ve altın fiyatlarında yaşanan artışla ilgili olarak "Aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak" dedi. Bu açıklamayla gevşemesi beklenen döviz kurlarında değişiklik olmadı.

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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır. Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır."

Ancak beklenenin aksine açıklamanın ardından piyasalarda gevşeme olmadığı görüldü.
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