Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası rezervleri eriyor /13 Nisan 2023 16:52

Merkez Bankası rezervleri eriyor

Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyar dolarlık borçla 17 Mart haftasında 126,9 milyar dolara yükselen TCMB brüt rezervi, geçen hafta 121,1 milyar dolara geriledi. Yüksek cari açık rezervleri eritirken, swap hariç net rezerv -47,1 milyar dolara düştü.

SHABER3.COM

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde düşüş geçen hafta da gerilemeye devam etti.

TCMB’nin brüt rezervi, 1-7 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1,3 milyar dolarlık düşüşle 121,1 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin net rezervi de bu dönemde 4,7 milyar dolarlık düşüşle 13,8 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin yurt içi ve yurt dışı bankalardan belirli bir süre için swap (takas) ile ödünç aldığı döviz ve altınlar düşüldüğünde net rezerv geçen hafta 4,1 milyar dolarlık düşüşle -47,1 milyar dolara geriledi.

SUUDİLERDEN GELEN PARANIN ETKİSİ KISA SÜRDÜ
TCMB'nin brüt rezervi 2 şubat-10 mart döneminde toplamda 9,7 milyar dolar düşüşle 120 milyar dolara gerilemiş, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırması ve Hazine'nin 2,25 milyar dolarlık dış borçlanmasının 14 Mart'ta Hazine'nin TCMB'deki hesabına aktarılması sonucu 11-17 Mart döneminde 6,9 milyar dolar artışla 126,9 milyar dolara yükselmişti.

TCMB rezervindeki erime daha sonra devam etti ve 18 Mart-7 Nisan döneminde brüt rezervde 5,8 milyar dolarlık düşüş kaydedildi.

CARİ AÇIK REZERVLERİ ERİTİYOR
Yüksek cari açık ve yetersiz yabancı sermaye girişi, TCMB rezervlerinin erimesinde başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Yüksek dış ticaret açığının etkisiyle cari açık 2023’ün ilk iki ayında toplam 18,8 milyar dolar, son 12 ayda 55,4 milyar dolara yükselmişti.

Seçim sonrasında döviz kurlarındaki artış beklentisiyle son dönemde ithalat hızı da yüksek seyrediyor, bu da cari açıktaki artışı hızlandırıyor.

DÖVİZ MEVDUATTA SERT ARTIŞ
Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı, geçen hafta 4 milyar dolarlık artışla 187,7 milyar dolara yükseldi.

Parite etkisinden arındırıldığında yerleşiklerin yabancı para mevduatında geçen haftaki artış 3,2 milyar dolar oldu. Bu artışın 567 milyon doları gerçek kişilerden, 2,6 milyar doları şirketlerden kaynaklandı.

Kur korumalı mevduat geçen hafta 75,8 milyar TL artışla 1 trilyon 777 milyar TL’ye yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri eriyor Sonraki Haber >>

DSP liderini şok eden protesto: 'Üç koltuğa partiyi sattılar'

DSP liderini şok eden protesto: 'Üç koltuğa partiyi sattılar'

Millet İttifakı kazanırsa KHK'lıların durumu ne olacak?

Millet İttifakı kazanırsa KHK'lıların durumu ne olacak?

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:37:44