Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nda kritik kararlar /04 Mayıs 2020 12:31

Merkez Bankası'nda kritik kararlar

Geçen yıl "kefen parası" olarak bilinen 47 milyar liralık ihtiyat akçesini harcayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, Merkez Bankası'nın böyle bir tasarruf yapma şartını kaldırıyor.

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Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu, 18 Mayıs'ta toplanacak. Toplantıda kritik kararlar alınacak.

Genel  Kurul gündem maddeleri arasında "kefen parası" olarak bilinen ihtiyat akçesi tutma mecburiyetinin kaldırılmasına dair madde dikkati çekti. 

Sözcü yazarı Çiğdem Toker bugün yayımlanan makalesinde değişikliğe işaret ederek, "Merkez Bankası'nın yıllık safi kârının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesi olarak ayrılması maddesi yürürlükten kaldırılacak." ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI GENEL KURULU'NDA YAPILACAK DİĞER DEŞİKLİKLER:

*TCMB'nin bankalardan isteyeceği bilgi ve verilerin anlık karşılanma mecburiyeti getiriliyor.

*Başkanların atanmasını ve görev süresini düzenleyen 25'inci maddenin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılıyor. O fıkra şöyle: “Başkan Bakanlar Kurulu kararıyla 5 yıllık bir dönem için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir.”

*Bankanın yıllık safi kârının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesi olarak ayrılması maddesi yürürlükten kalkıyor. Birikmiş ihtiyat akçelerinin kâra katılarak dağıtılabileceği düzenlemesi getiriliyor.
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