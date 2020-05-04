Merkez Bankası'nda kritik kararlar

Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu, 18 Mayıs'ta toplanacak. Toplantıda kritik kararlar alınacak.







Genel Kurul gündem maddeleri arasında "kefen parası" olarak bilinen ihtiyat akçesi tutma mecburiyetinin kaldırılmasına dair madde dikkati çekti.





Sözcü yazarı Çiğdem Toker bugün yayımlanan makalesinde değişikliğe işaret ederek, "Merkez Bankası'nın yıllık safi kârının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesi olarak ayrılması maddesi yürürlükten kaldırılacak." ifadelerini kullandı.





MERKEZ BANKASI GENEL KURULU'NDA YAPILACAK DİĞER DEŞİKLİKLER:





*TCMB'nin bankalardan isteyeceği bilgi ve verilerin anlık karşılanma mecburiyeti getiriliyor.





*Başkanların atanmasını ve görev süresini düzenleyen 25'inci maddenin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılıyor. O fıkra şöyle: “Başkan Bakanlar Kurulu kararıyla 5 yıllık bir dönem için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir.”





*Bankanın yıllık safi kârının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesi olarak ayrılması maddesi yürürlükten kalkıyor. Birikmiş ihtiyat akçelerinin kâra katılarak dağıtılabileceği düzenlemesi getiriliyor.