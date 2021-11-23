Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir Vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı bu açıklamaya gerek duyulmuştur" ifadeleri yer aldı.







Türk lirasının, dolar ve Euro karşısında erimesi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün (23 Kasım) Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Görüşmeye ilişkin henüz detay paylaşılmadı.