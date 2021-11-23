Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması /23 Kasım 2021 20:41

Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

Merkez Bankası, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir" denildi.

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Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir Vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı bu açıklamaya gerek duyulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Türk lirasının, dolar ve Euro karşısında erimesi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün (23 Kasım) Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Görüşmeye ilişkin henüz detay paylaşılmadı.
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