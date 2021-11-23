Babacan: Bugünkü yoksullaşmanın lobisi Beştepe’dedir

Babacan, Ankara’da partisinin Keçiören ilçe binasının açılışında yaptığı konuşmada, “Halkımız yoksullaştıkça, hükûmet ‘ülkemizi ayakta tutmak için buna razı olun’ diyor. Halkı yoksullaşan bir ülke nasıl ayakta duracak? Yoksulluğa böyle bir kılıf uydurmaya çalışıyor. Bugünkü fakirleşmenin tek bir sebebi var. Kimse sağa sola bakmasın, başka ülkeleri ya da iş dünyasını falan suçlamaya çalışmasın. Yok şu lobisi, yok bu lobisi… Bugünkü yoksullaşmanın lobisi Beştepe’dedir.” ifadelerini kullandı.







Babacan, “İki ay önce Resmî Gazete’de 3 yıllık bir orta vadeli program açıklandı. Altında Cumhurbaşkanı’nın imzası var. Kendi imzasıyla açıkladığı ekonomik programda 2022 dolar kuru 9,30; 2023 dolar kuru 9,80; 2024 dolar kuru 10,30. Bugün dolar 13’ü geçti. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Daha geçtiğimiz eylül ayında 2024 yılı için, dolar kurunu 10,30 olarak açıklamışsın; üç ay geçmeden dolar kuru 13’ü geçmiş. Ne yaptığını bilmek bu mu?” diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Faiz sebeptir enflasyon neticedir’ ifadelerini de sahne arkasındaki ekrana yansıtan Babacan'ın konuşmasından satır başları şöyle:





“Ortada bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Çok şükür işgal altında değiliz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü olduğunda ekonomimiz bu kadar batmamıştı. AK Parti’ye gönül vermiş vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bunların propaganda aygıtının söylediklerine artık inanmayın. Dolar aldı başını gittiyse, kendi paramız değerini kaybettiyse bunun tek sorumlusu kötü yönetimdir.”





“İnada devam, tam gaz inat. Ya on yıldır öğrenemedin, anladık da şu son 3 ayda bari anlamadınız mı? Son üç ayda Merkez Bankası üç kere faiz indirdi, üçünde de kur arttı, enflasyon arttı. Demek ki sen talimatla faiz indirirsen, döviz kuru da enflasyon da artıyormuş. Bunu ilkokul çocukları bile öğrendi.”





“Biz milli geliri 3.500 dolardan alıp, 12.500 dolara çıkarttığımız dönemde hiç mi dış düşman yoktu? Bir ülkenin savunma mekanizması sadece güçlü orduyla olmaz, aynı zamanda güçlü ekonomiyle olur. Sen ekonomiyi zayıflat, sonra ‘Dışarıdan saldırıyorlar’ de. Niye zayıflatıyorsun ekonomiyi? Yandaş birileri çıkmış, “‘Emredersin Biden’ dersek dolar düşer ama bizi dolarla deviremezsiniz” demiş. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, başka bir ülkenin devlet başkanının, bizim devlet başkanına karşı en ağır ifadeleri bu dönemde oldu. ‘Aptal olma’ diye mektup yazıldı. Cevabı ne oldu? Ayağına gitti.”





“Döviz rezervleri koruma kalkanıdır. Sen tut 136 milyar dolara çıkarttığımız döviz rezervini eksi 50 milyar dolara indirip yerin dibine sok, ondan sonra kur fırlayıp gidince de ‘Bu bir istiklal savaşı’ de. Sen madem savaştayız diyorsun, niye bu ülkenin koruma kalkanını indiriyorsun? Niye en önemli savunma mekanizmasını yok ediyorsun?”





“2020’nin sonlarında arkadaşlarımız hesap kitap yaptı, ‘130 milyar dolarlık rezerv yerinde yok’ dediler. ‘Nerede bu para?’ dedik. Birbirinden çelişkili açıklamalar yapmaya başladılar. Sayın Erdoğan önce ‘Pandemi döneminde gerekiyordu’ dedi. Arkasından ‘Yerinde duruyor’ dedi. Ardından ‘Vatandaşımıza yardımda kullandık’ dedi. O para kimsenin şahsi parası değil. Bu milletin parası. Sayın Erdoğan, Merkez Bankası rezervleri bu milletin size emaneti. Bu milletin parasının her kuruşunun hesabını tabii ki soracağız. Cevap veremiyor.”





“AK Parti’ye gönül vermiş vatandaşlarımızı bir hayal dünyası ile kandırmaya çalışan iktidar, WhatsApp gruplarıyla, fısıltı gazeteleriyle el altından yalan yanlış şeyler yayıyor. Tam bir aldatmaca, bir masal. ‘Suriye’deki, Libya’daki, Doğu Akdeniz’deki haklarımızdan vazgeçersek dolar düşer’ diyorlar. Allah Allah… Bu arkadaşınız 3 yıl AB bakanlığı, 2 yıl dışişleri bakanlığı yaptı. Hem dünyadaki itibarımızı hem paramızın itibarını artırdık. ‘İstiklal istiyorsan, paradan vazgeç’ ne demek? Nereden çıkıyor bu denklem? Hem başımız dik olacak hem de ekonomimiz sağlam olacak. Dünyada güçlü, içeride zengin olacağız.”





“Türkiye’yi iddialı ve itibarlı bir ülke yapacağız. İktidarın uydurduğu, hakikatten kopmuş söylemlere inanmayın. Biz kimseye boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Vatandaşımızın da boyun eğmesine müsaade etmeyeceğiz.”