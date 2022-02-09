Merkez Bankası'ndan Durmuş Yılmaz ve Rüşdü Saracoğlu'na büyük ayıp

'FOTOĞRAFLARI KALDIRILDI'
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, son dönemde ekonominin genel gidişatı ve döviz kuru gelişmeleri hakkında görüş bildiren Rüşdü Saracoğlu ve Durmuş Yılmaz'ın fotoğraflarının Merkez Bankası Başkanlık katından kaldırıldığını açıkladı.
Aktaş sosyal medya paylaşımında, ''MB'de Başkanlık katından eski başkanlar Rüşdü Saracoğlu ve Durmuş Yılmaz'ın fotoğrafları kaldırıldı. Saracoğlu 'Paranızı bankadan çekin' diye yorumlanan, Yılmaz da 'Döviz almak için iyi bir fırsat' anlamına gelen tweet attıkları için. Ne yani eski başkanların eleştiri hakkı yok mu?'' diye sordu.