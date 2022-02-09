Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan Durmuş Yılmaz ve Rüşdü Saracoğlu'na büyük ayıp /09 Şubat 2022 09:10

Merkez Bankası'ndan Durmuş Yılmaz ve Rüşdü Saracoğlu'na büyük ayıp

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, eski Merkez Bankası başkanları Rüşdü Saracoğlu ve Durmuş Yılmaz'ın fotoğraflarının ekonomi yorumları nedeniyle TCMB'deki başkanlık katından kaldırıldığını yazdı.

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Merkez Bankası başkanlık katında iki eski başkanın fotoğraflarının kaldırıldığı iddia edildi. BDDK, geçen Aralık'ta sosyal medyada döviz kurlarındaki hareketlilik konusundaki paylaşımları dolayısıyla 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Listede gazeteci ve ekonomistlerin yanı sıra iki eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanı Rüşdü Saracoğlu ve Durmuş Yılmaz da vardı.

'FOTOĞRAFLARI KALDIRILDI'

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, son dönemde ekonominin genel gidişatı ve döviz kuru gelişmeleri hakkında görüş bildiren Rüşdü Saracoğlu ve Durmuş Yılmaz'ın fotoğraflarının Merkez Bankası Başkanlık katından kaldırıldığını açıkladı.

 Aktaş sosyal medya paylaşımında, ''MB'de Başkanlık katından eski başkanlar Rüşdü Saracoğlu ve Durmuş Yılmaz'ın fotoğrafları kaldırıldı. Saracoğlu 'Paranızı bankadan çekin' diye yorumlanan, Yılmaz da 'Döviz almak için iyi bir fırsat' anlamına gelen tweet attıkları için. Ne yani eski başkanların eleştiri hakkı yok mu?'' diye sordu.


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