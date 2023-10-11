Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek

Haftanın ilk işlem gününde büyük bir düşüş yaşayan Borsa İstanbul, dün verdiklerini geri toplayarak yatırımcısının kayıplarını telafi ettirdi. 8 milyon bireysel yatırımcısı ile Borsa İstanbul, Türkiye'deki en yaygın yatırım araçları arasına girmiş durumda.



Ekonomik terimleri alışık olsun ya da olmasın yaşanan halka arz furyası, acemi yatırımcıları da borsa tarafına çekerek bir talep patlaması yaratırken, son günlerde BIST100 endeksinde yaşanan tarihi yükselişler yeni girişlerin hızlanmasına neden oldu.



İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilim ile Orta Doğu için yeni soru işaretlerinin ortaya çıktığı haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul da bu gerilimden etkilenerek yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederken, yaşanan kayıpların toparlanması uzun sürmedi ve BIST100 yeniden 8 bin 400 puanın üzerine yerleşerek yatırımcısında güven tazeledi.



BORSA İÇİN KRİTİK TARİH 26 EKİM



Bir ileri bir geri giden parite sonrasında gelecek haftalarda nelerin yaşanacağını bekleyen borsa yatırımcısına önemli mesaj ekonomist Murat Muratoğlu'dan geldi. Uzman isim, borsanın halihazırda yükünü almış olduğunu ve dönen kredili işlemlerin yüksek seviyelere ulaştığını belirterek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı sonrası yaşanacakları şu ifadelerle açıkladı:



"FAİZLER ARTINCA BORSADAN YÜKSEK ÇIKIŞLAR YAŞANACAK"



Borsa yükünü aldı. Yatırımcı sayısı 8 milyona ulaştı ve çok ciddi anlamda kredili işlem dönüyor. Faizler artınca bu kredilerin kapatılması istenecek ve kapatılması için de borsaya mecburen satış gelecek. Yani anlayacağınız, kredili işlemlerden muhakkak uzak durun.



Özellikle küçük kağıtlarda sağlam bir düzeltme hareketi yaşanacağını tahmin ediyorum. Yem olmanızı istemiyorum. Saçma bir şekilde yükselen içi bomboş hisseler, hatta batık işlem gören hisseler söz konusu.



YENİ HALKA ARZLARIN ENDEKSE ETKİSİ NE OLACAK?



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yıl sonuna kadar birçok halka arz işleminin daha gerçekleşeceğini duyurunca, yatırımcılarda "O halde yükseliş devam edecek..." algısı oluştu ancak bu tam anlamıyla gerçeği yansıtmıyor. Çünkü bu halka arzlara girilebilecek sermaye oranı sınırlanıyor.



Yani tabiri caizse fatura parasını yatıran insanlar, ani yükseliş sonrası küçük karlar elde ederek hisselerini satışa çıkarıyorlar ve orta vadeli olarak ele aldığımızda halka arzların çok büyük bir bölümü kayıpla sonuçlanıyor.



Acemi yatırımcıların sayılarının çok fazla olması, ortaya çıkan toplam miktarı büyütüyor olsa da, yaşanan halka arzlar ile endeksin köklü bir değişiklik yaşaması muhtemel değil. Burada birinci faktör yıl sonuna kadar devam eden enflasyonist ortam olacaktır. Enflasyon arttıkça borsa yükselmeye devam edecek ancak bir fiyat dengelemesi şart.



Kredi çekip borsaya girenler, kredili işlem açanlar bunların hepsi Merkez Bankası'nın politika faizlerini artırması sonrası geri çekilmek zorunda kalacaklar çünkü o kredilerin ödenmesi için eldeki hisselerin satılması gerekecek.



Bu kadar fazla acemi yatırımcının bulunduğu ortamda korkum şu ki; yaşanacak şiddetli bir kaçış hareketi, beraberinde acemi yatırımcıların da kapıya yönelmesine ve bir panik satışları yaşanmasına neden olabilir. Borsa için en korkutucu senaryo bu gibi duruyor.