Süleyman Soylu'nun Trol çetesi deşifre oldu: Aralarında devlet memurları da var

O TROLLER DEVLET ÇALIŞANI





'Aldığım bilgiye göre siberci uzman kadroları verilenler arasında gerçekten bilişim konusunda yetkinliği olan ancak torpille kuruma kapağı atanların yanında ev kadını, kuaför, marangoz hatta taksici bulunuyor. Bilgisayar ve bilişimle hayatlarında hiç yolu kesişmemiş bu kişilerin kuruma siber uzman olarak alınması sıkıntıya da neden oldu kuşkusuz.'





'Sosyal medyayı izleme amacıyla alındığı ileri sürülen o isimlerin büyük çoğunluğunun başka bir görevi daha vardı: Süleyman Soylu propagandası! Maalesef, devlet içinde Soylu’nun trollerine yer açıldı, halen cebimizden çıkan paralarla maaş veriliyor. Siber dünyadaki suçları bulmak için görevlendirilen o yeni uzmanlar koca siber daireyi trol şubesi gibi yaptılar.'

Yani... Yanisi, iddia şuydu: Süleyman Soylu’nun zor zamanlarında sosyal medyada ortaya çıkan, onu öven, rakiplerine ise hakaret eden sahte hesapların gerçek sahipleri aslında devlet çalışanıydı. Vergilerimizle suç işleniyordu.