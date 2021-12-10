Merkez Bankası'nın dolar tahminleri yerle bir oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 9,98'den 13,77'ye çıktı.



TCMB, aralık ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşti.



FAİZ BEKLENTİLERİ



BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,53 iken, bu anket döneminde yüzde 14,93 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 15,25 iken, bu anket döneminde yüzde 14,53 olarak gerçekleşti.



YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ 13,77 TL



Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 9,98 TL iken, bu anket döneminde 13,77 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,93 TL iken, bu anket döneminde 15,56 TL olarak gerçekleşti.



2021 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 9,9



Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,2 iken bu anket döneminde yüzde 9,9'a yükseldi. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise önceki anket döneminde yüzde 4,2'ken bu anket döneminde yüzde 4,1 oldu.