Merkez'in döviz rezervleri bir ayda yüzde 11,5 eridi

Yükselen döviz kurlarına karşı dört kez dolar satarak piyasalara müdahale eden Merkez Bankası’nın rezervleri eriyor.







Karar’ın haberine göre Merkez Bankası’nın resmi rezerv varlıkları, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 11,5 azalarak 111,2 milyar dolar oldu.





Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 17,4 azalışla 64,8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,1 düşüşle 38,5 milyar dolara geriledi.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Aralık 2021 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verileri yayınlandı.





‘111,2 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ’





Açıklanan verilere göre resmi rezerv varlıkları aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,5 azalarak 111,2 milyar dolara geriledi.





Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 17,4 azalışla 64,8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,1 düşüşle 38,5 milyar dolara geriledi.





Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 6,4 azalarak 28,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 22,6 milyar doları anapara, 5,5 milyar doları faizden oluştu.







Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 64,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 29,8 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.