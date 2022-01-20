Türkiye'de grip vakaları patladı

Koronavirüsün (Covid-19) son varyantı Omicron’la birlikte günlük vakalarda hızla artış yaşanırken, grip vakaları Omicron’u da geçti.







Halk Sağlığı ve Genel Müdürlüğü’nün Haftalık İnfluenza Raporu’na göre bazı illerde grip vakaları Omicron’un çok üstünde.





Artı Gerçek’in haberine göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, 21 ildeki hastalarin incelendiğini belirtti.





Savaşçı, “Buna göre yatan hastalarda yüzde 21 grip, yüzde 43 RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs), yüzde 10,7 koronavirüs, ayaktan hastalarda yüzde 37 grip, yüzde 13,6 koronavirüs tespit edildi. İnfluenza vakaları Omicron’dan daha fazla rapor edilmiş” dedi.







‘GEÇEN YIL VAKA SAYISI SIFIRA YAKINDI’





Geçen yıl influenza vakalarının neredeyse sıfıra yakın olduğunu hatırlatan Savaşçı, “Bunda maske, mesafe ve hijyen konularına uyulması çok büyük etkendi. Ancak bu yıl, influenza vakalarında çok ciddi bir patlama var” ifadelerini kullandı.





Grip vakalarının bazı illerde Omicron’u geçtiğini söyleyen Savaşçı, “Hastanede yatan özellikle 65 yaş üzeri hastalarda influenza sonrası zatürre vakaları ortaya çıkıyor. Ne yazık ki yoğun bakımda yatmak durumunda kalıyorlar. Mart’ın sonuna kadar influenza vakalarını görürüz. Grip aşısını yaptırmayanlar yaptırmaları gerekiyor” dedi.





SAVAŞÇI’DAN AŞI UYARISI





Savaşçı, Omicron vakalarının yarısının İstanbul’da olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Ama diğer büyük şehirlerde eğitimin, kurumların, yoğun iş ortamının olduğu yerlerde influenza vakaları Omicron’dan daha fazla olarak rapor edilmiş. Dolayısıyla influenzaya da aslında çok dikkat etmemiz gerekiyor. O da damlacık yoluyla, yakın temasta bulaşıyor. İş yerlerinde, okullarda ortam havalandırılması, maske, hijyen, mesafe ve özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar mutlaka bu yıl da aşı yaptırmaları gerekiyor.”





2021’de vakaların yüzde 30-40’lık kısmını influenzanın oluşturduğunu söyleyen Savaşçı, “Dolayısıyla aslında yüzde 300’lük bir artış var. Bunda özellikle insanlar evde kapalı kaldı, bağışıklık sistemleri baskılandı, çocuklar da dışarıya çıkartılıyor. Dolayısıyla okulda virüsü kapan çocuk, ev içinde aile ile daha çok temas ediyor. İş yerlerinde havaların soğumasıyla havalandırma azaldı. Ayrıca maske kullanımının azaldığı ve el hijyenine dikkat edilmediği için bu yıl influenza vakalarında özellikle grip aşısı da yapılmadığı için belirtili vakalar olarak çok ciddi bir artış var” dedi.

