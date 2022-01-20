Samanyolu Haber /Gündem / Mezarlıkta bile cadı avı yapan AKP, Osmanlı diplomatını mezarından çıkardı /20 Ocak 2022 18:03

Mezarlıkta bile cadı avı yapan AKP, Osmanlı diplomatını mezarından çıkardı

Cadı avında mezardaki ölülere kadar uzanan AKP, Osmanlı'nın Güney Afrika'daki son diplomatı Mehmet Remzi Efendi'yi mezarından çıkardı. 2011 yılında, umumi mezarlıktan alınarak Nizamiye Camii mezarlığına defnedilen Remzi Efendi’nin naaşı, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında cami mezarlığından alınarak umumi mezarlığa geri götürüldü.

SHABER3.COM

Osmanlı İmparatorluğu’nun Güney Afrika’da vefat eden diplomatı Mehmed Remzi Efendi’nin mezarı, yaklaşık 100 yıl sonra 2011 yılında düzenlen bir törenle Johannesburg şehrinde inşa edilen Nizamiye Camii mezarlığına taşındı. AKP iktidarı caminin Hizmet Hareketi mensuplarınca inşa edilmesini gerekçe göstererek Mehmet Remzi Efendi’nin naaşını 11 yıl sonra çıkardı ve eski yerine yerleştirdi.

KHK’yla kapatılan Cihan Haber Ajansı’nın (CİHAN) 2011 yılında geçtiği habere göre; Mehmed Remzi Efendi, Bulgaristan, Sırbistan, Rusya, Gürcistan ve İran’ın ardından 21 Nisan 1914’de Johannesburg Başkonsolosluğuna atanmıştı. Remzi Efendi’nin Johannesburg’a göreve başlamasının üzerinden çok geçmeden, Osmanlı’nın Almanların yanında Birinci Dünya Savaşı’na girmesiyle, Güney Afrika’yı idare eden İngiltere hükümeti, Türk Konsolosluğu’nu kapatarak, Remzi Efendi ve ailesini gurbette ortada bıraktı. Zor günler geçiren Remzi Efendi, 46 yaşındayken, 14 Şubat 1916’da Johannesburg’da vefat etti. Osmanlı, savaşın şiddetli günlerinde çok uzaklarda vefat eden diplomatın naaşını İstanbul’a getiremedi.

BELEDİYEDEN İZİN ALINARAK TAŞINDI
 
Johannesburg’un Braamfontein Mezarlığı’nda Hıristiyan, Çinli, Yahudi ve Müslümanların yattığı umumi mezarlıkta defnedilen Mehmed Remzi’nin ıssız kabri, mezarını ziyaret eden Türkleri rahatsız ediyordu. Mezar, Güney Afrika Müslümanlarından Süleyman Mıya’nın girişimleriyle belediyeden gerekli izinler alınarak taşındı. Üzerinde ay yıldız ve “Ahh! Mezarımın başında duran sen ölümüme şaşırma! Geçmişte ben de senin gibiydim. Yarın sen de benim gibi olacaksın.” yazılı mezar taşı vinçle taşındı. Ardından Remzi Efendi’nin mezardan çıkarılan naaşı tabuta konularak Nizamiye Camii’ne getirildi. Öğle saatlerinde Nizamiye’ye getirilen Remzi Efendi’nin naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, caminin arka bahçesinde bulunan kabristanın girişine defnedildi. Mehmet Remzi Efendi’nin cenaze namazına Güney Afrikalı Müslümanlar da iştirak etti.

CADI AVI KAPSAMINDA ESKİ YERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Osmanlı’nın Güney Afrika’daki son diplomatının başından geçenler bununla sınırlı kalmadı. Türkiye’de 15 Temmuz'un ardından Hizmet Hareketi'ni topyekun hedef alan AKP iktidarı, yurtdışındaki bazı ülkelerde de okulları kapattırarak, kurumlarını Maarif Vakfı’na aktarmıştı. Johannesburg’daki Nizamiye Camii’nin Gülen cemaatine ait olduğunu savunan Türkiye, mezarı oradan alarak eski yerine, Braamfontein Mezarlığı’na geri götürme kararı aldı. Güney Afrika hükümetine yapılan baskıların da sonucuyla bir mahkeme kararı çıkartılarak Mehmed Remzi Efendi’nin mezarı bir kez daha açıldı ve kemikleri eski yerine götürülerek yörenle defnedildi.

Mehmed Remzi Efendi için üçüncü kez düzenlenen cenaze törenine Büyükelçi Ayşegül Kandaş ile büyükelçilik görevlileri, Mehmet Remzi Bey’in torunu Mignon Juliette Gatcke, Türk kurumların ve Güney Afrikalı Müslüman kuruluşların temsilcileri katıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mezarlıkta bile cadı avı yapan AKP, Osmanlı diplomatını... Sonraki Haber >>

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:53:22