Mersin’den milletvekili adayı olarak gösterilen Nebati'ye miting şoku

Erdoğan ve AKP'nin en önemli seçim taktiklerinden biri de bütün bakanları bakanları, milletvekili adayı yapması.





Kabinedeki bütün isimleri ilgili , ilgisiz seçim bölgelerine dağıtan Erdoğan , devlet imkanlarıyla propaganda yaptırıyor. Aday olan bazı bakanlar gittikleri seçim bölgelerinde AKP teşkilatında bile tepki ile karşılanıyor.





Kabinenin en çok tartışılan Bakanı olan HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de kendisi ile hiç ilgisi olmayan Mersin'den 1. sıra Milletvekili adayı oldu.





TOGG ile seçim bölgesini dolaşan Nebati, seçim çalışmaları kapsamında en son Tarsus’ta miting düzenledi.





Beklediği ilgiyi görmeyen Nebati'nin mitingine güvenlik görevlileri dahil 250-300 kişi katıldı









Mitingte konuşma yapan Nebati, karşınıdakileri görünce Tarsus’ta coşkulu bir kalabalık gördüğünü söyledi.



