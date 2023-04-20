Samanyolu Haber /Gündem / Mersin’den milletvekili adayı olarak gösterilen Nebati'ye miting şoku /20 Nisan 2023 12:38

Mersin’den milletvekili adayı olarak gösterilen Nebati'ye miting şoku

Mersin’den milletvekili adayı olarak gösterilen Nureddin Nebati Tarsus'ta yaptığı mitinge 250 kişi katıldı

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Erdoğan ve AKP'nin en önemli seçim taktiklerinden biri de bütün bakanları bakanları, milletvekili adayı yapması. 

Kabinedeki bütün isimleri ilgili , ilgisiz seçim bölgelerine dağıtan Erdoğan , devlet imkanlarıyla propaganda yaptırıyor. Aday olan bazı bakanlar gittikleri seçim bölgelerinde AKP teşkilatında bile tepki ile karşılanıyor. 

Kabinenin en çok tartışılan Bakanı olan  HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de  kendisi ile hiç ilgisi olmayan Mersin'den 1. sıra Milletvekili adayı oldu. 

TOGG ile seçim bölgesini dolaşan  Nebati, seçim çalışmaları kapsamında en son Tarsus’ta miting düzenledi. 

Beklediği ilgiyi görmeyen Nebati'nin mitingine güvenlik görevlileri dahil 250-300 kişi katıldı 


Mitingte konuşma yapan  Nebati, karşınıdakileri görünce  Tarsus’ta coşkulu bir kalabalık gördüğünü söyledi.

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