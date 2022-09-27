Samanyolu Haber /Gündem / Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili HDP'den açıklama geldi /27 Eylül 2022 19:41

Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili HDP'den açıklama geldi

Mersin'de meydana gelen terör saldırı sonrasında bir açıklamanın da HDP cephesinden geldiği ifade edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dün gece Mersin’in Mezitli ilçesinde polisievine yapılan, bir polis memuru Sedat Gezer’in şehit düştüğü terör saldırısını kınadı.

“TUTUMUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ”

Buldan ve Sancar’ın bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Özellikle seçimlere yaklaşmakta olduğumuz bugünlerde ortalığı bulandırmak, yeni bir şiddet dalgasını ve provokasyonları, Haziran-Kasım 2015 dönemindeki gibi kullanmak amacında olanların bu hevesleri karşısında suskun kalınamaz.  Demokratik siyaset alanını daraltmak ve işlevsiz hale getirmek amacında olanların bu hesabını boşa çıkarmak hepimizin demokratik görevidir. Mersin’de yaşanmış olan saldırıyı kınıyor ve karanlıkta bırakılan noktaların da aydınlatılmasının gerekliliğini vurguluyoruz. HDP olarak bizler, şiddet karşısında demokratik siyaseti ısrarla savunma ve uygulama tutumumuzu sürdüreceğiz.”
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