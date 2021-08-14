‘Messi’nin gözyaşlarını sildiği peçete 10 bin dolardan satışa çıkarıldı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in bir sakini, Messi’nin Barcelona’daki son basın toplantısında gözyaşlarını sildiği peçetenin ‘orijinalini’ 10 bin dolara satışa çıkarmaya karar verdi. İnternet kullanıcısı, peçete üzerinde “Lionel’in genetik materyalinin” olduğunu iddia ediyor.



FİNANSAL VE YAPISAL ENGELLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ



Barcelona, geçtiğimiz hafta, Messi’nin sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde, ‘finansal ve yapısal engeller’ nedeniyle ‘beklenen sonuca’ varılamadığı açıklamıştı.



Kariyerinin 16 yılını Barcelona’da geçiren 34 yaşındaki yıldız Messi bu hafta Fransa’nın PSG kulübüyle 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.



AYRILIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI



Son basın toplantısında Messi gözyaşlarını tutamamış, güçlük yaptığı konuşması sırasında sık sık ağlamıştı. Messi’nin ağlaması sırasında onu dinleyen kulüp yöneticileri ve takım arkadaşları da gözyaşlarını tutamamıştı.