Samanyolu Haber /Gündem / Sel anını anlattı: Helalleştik, kimsenin yardım edecek durumu yoktu' /14 Ağustos 2021 11:54

Sel anını anlattı: Helalleştik, kimsenin yardım edecek durumu yoktu'

Bartın'da yaşanan selden eşiyle çatıya çıkarak kurtulan Mustafa Kemal Ünal, suların yükselmeye başladığını görünce eşiyle helalleştiğini söyledi.

Felakette Korkunç anlar!

Ünal, "Kimsenin yardım edecek durumu yoktu, bir Allah'ımız var. Allah'a yalvardık, başka çare yok" dedi.

Bartın'da yaşayan Mustafa Kemal Ünal, selin evine kadar geldiğini, aracını çıkarıp garajını temizledikten sonra eve çıktığını ancak suların tekrar mahalleyi kapladığını söyledi.

Suyun birinci kattaki pencereye kadar çıktığını aktaran Ünal, "Evin çatısına çıktık, kurtuluşumuz yok. Kimsenin yardım edecek durumu yoktu, bir Allah'ımız var. Allah'a yalvardık, başka çare yok. Su gittikçe çoğalıyor, camdan içeriye girecek diye çatıya çıktık. Demek ki yiyecek ekmeğimiz varmış, Rabb'imize bin şükürler olsun kurtulduk ama her şeyimiz bitti" diye konuştu.

Ünal, tüm yiyeceklerinin depo olarak kullandıkları evinin altında bulunduğunu, sel nedeniyle hepsinin gittiğini, bahçelerinin zarar gördüğünü ifade ederek, sağlığı yerinde olduğu için Allah'a şükrettiklerini dile getirdi.

'Arabalar gözümün önünde sele kapılarak gitti'

Gece saatlerinde başlayan sağanağın artmasıyla suyun yükselmeye başladığını anlatan Ünal, "Burada kapımın önünde iki araba sele kapılarak gitti, gözümüzün önünde kamyonlar gitti, yapacak bir şey yok. Evimin camına kadar su yükseldi, elimi uzatsam arabaya ulaşabilirdim ama benim de çarem yok, her şeyim gitti. Herkes kendi canının derdindeydi. Ev yıkılsa kurtuluşumuz yoktu" diye konuştu.

Dere üzerindeki köprülerin yıkılmasıyla suyun azalmaya başladığını aktaran Ünal, evin girişindeki merdivenin önünün selin getirdiği 3 metre yüksekliğindeki yığıntıyla dolması sebebiyle gün boyunca evden çıkamadıklarını anlattı.
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