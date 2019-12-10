Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji’den Antalya için korkutan uyarı! /10 Aralık 2019 20:45

Meteoroloji’den Antalya için korkutan uyarı!

Meteoroloji, Antalya için Türkiye'de ilk kez "kırmızı kod" alarmı verdi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, kırmızın kodun çok tehlikeli meteorolojik hadiseyi gösterdiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'da tüm izinler iptal edildi.

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Vatandaşları meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla “renkli kod sistemi” başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye’de ilk kez Antalya için kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, yaptığı açıklamada, vatandaşların meteorolojik uyarıları daha kolay anlaması amacıyla yerli ve milli olarak tasarlanan Renk Kodlu Meteorolojik Uyarı Sistemine geçildiğini aktardı. Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4 adet renk olduğunu aktaran Öztürk, “Bu renkler etki kuvvetine göre sıralanıyor. En hafifi yeşil, en kuvvetlisi de kırmızıdır” dedi.

ANTALYA İÇİN ‘KIRMIZI KOD’ ALARMI

Antalya için kırmızı kod verilmesine ilişkin önemli meteorolojik uyarılarda bulunan Öztürk, Antalya’da bugün başlayan sağanak yağışların Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilo civarında yağış beklendiğini belirtti.

Öztürk, “Antalya için verilen kırmızı kodlu uyarı ile çok kuvvetli bir meteorolojik hadisenin beklenildiğini, büyük çapta hasar olabileceğini ve geniş alanların meteorolojik hadiseden etkilenebileceğini söylüyoruz. Vatandaşlarımızın sıklıkla meteorolojik uyarıları takip etmelerinde oldukça fayda var” şeklinde konuştu.

Tedbir ve önlem alınması gerektiğinin altını çizen Öztürk, “Kırmızı kod çok tehlikeli bir meteorolojik hadiseyi gösteriyor. Bu vesileyle vatandaşların, ilgililerin, kaymakamlıkların başta olmak üzere herkesin, sel, su baskınları, trafikte aksamalar, yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgara karşı çatı uçması, ağaç devrilmesi ve dere yataklarının taşması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasında fayda var” uyarısında bulundu.

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