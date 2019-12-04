Meteoroloji’den kar fırtınası uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Çanakkale ve Balıkesir’de kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Manisa’da kuvvetli yağmur, Kütahya ile Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
İZMİR °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 9°C
Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİVAS °C, 5°C
Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BAYBURT °C, 3°C
Çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu